La Fundación Globalcaja colabora en la Jornada de Teatro Inclusivo promovida por el Fórum de la Discapacidad de Cuenca

La Fundación Globalcaja colabora con la Jornada de Teatro Inclusivo que organiza el Fórum de la Discapacidad de Cuenca, en su labor de promover la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y crear ámbitos de encuentro para la reflexión sobre los asuntos que tienen como referencia las discapacidades.

Esta jornada de Teatro Inclusivo, que alcanza su edición número 15º, tendrá lugar mañana, 10 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad, a las 11.00 horas, está previsto que asistan cerca de 500 personas, entre escolares e integrantes de todas las asociaciones integradas en el Fórum.

El acuerdo de colaboración ha sido sellado por el presidente de la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo, e Isolina Martínez, presidenta del Fórum de la Discapacidad.

La compañía Aribel Teatro llevará a escena la obra ‘El peinado de la tía Chofi’, con adaptaciones como intérpretes de lengua de signos y bucle magnético para personas sordas que no utilizan la lengua de signos.

El objetivo es eliminar las barreras psicosociales con las que se encuentran las personas con discapacidad al acceder a actividades de ocio en su ámbito comunitario, actividades que contribuyen a su definitiva integración social.

Además, con la asistencia del público infantil a esta función teatral, se consigue un doble propósito, que disfruten con la cultura y que participen de una actividad de sensibilización hacia la discapacidad.

El Fórum de la Discapacidad de Cuenca nació como una plataforma asociativa que agrupa a las entidades que defienden y acompañan a las personas con discapacidad en la provincia de Cuenca. Su trayectoria y su capacidad de articular redes entre asociaciones, administraciones y ciudadanía lo convierten en un actor esencial para detectar necesidades, coordinar respuestas y visibilizar propuestas de cambio.

La Fundación Globalcaja acompaña al Fórum de la Discapacidad, desde la cercanía y el apoyo local que brinda a organizaciones que trabajan, día a día, por una sociedad más justa para todas las personas.