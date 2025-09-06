La Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), se ha dado a conocer al resto de hospitales de Castilla-La Mancha y gerencias, en su condición de unidad de referencia regional.

Tras la publicación el pasado 30 de junio de la Resolución de la Dirección Gerencia del SESCAM por la que se creaba la Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales, desde la Gerencia de Cuenca se ha querido dar a conocer esta unidad multidisciplinar al resto de hospitales de Castilla-La Mancha para lo cual se ha desarrollado una vídeo-conferencia en la que ha participado tanto el gerente del Área Integrada, José Antonio Ballesteros, como la Dirección Médica, la Dirección de Enfermería y los profesionales sanitarios de las diferentes especialidades que atienden la Unidad.

En el encuentro se ha informado que la resolución otorga un marco normativo y respaldo legal a la unidad que comenzó a funcionar hace ocho años, y sirve de documento de referencia en el que se especifican claramente las prestaciones que se ofrecen, su ámbito de actuación, acceso y protocolo de funcionamiento.

Según han explicado, la Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales tiene como objetivo seguir ofreciendo una atención integral, dotada de los recursos humanos y materiales necesarios para prestar, entre otras actividades, una valoración sanitaria individualizada, acompañamiento psicológico, tratamiento hormonal, atención personalizada para menores en etapas claves de su desarrollo o, si fuese preciso, la derivación para la realización de intervenciones quirúrgicas.

Con la creación de una unidad especializada, con protocolos propios y personal con formación específica, se asegura una atención adecuada y sin discriminaciones en todo el ámbito regional. Además, con esta medida se busca seguir ofreciendo una respuesta eficaz y segura a las necesidades sanitarias específicas de las personas trans, respetando la diversidad sexual de nuestra sociedad.

La Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales, adscrita a la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, se ha constituido como una unidad asistencial de referencia en materia de atención a estos colectivos en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Composición de la Unidad

En cuanto a su composición, la unidad está integrada por profesionales de especialidades de Endocrinología y Nutrición, Pediatría y sus áreas específicas, Psicología Clínica, Psiquiatría, Ginecología y Obstetricia y Trabajo Social. Además, cuenta como consultores con los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Logopedia, Otorrinolaringología, Urología, Hematología, Medicina Interna y Laboratorio Clínico.

Entre las funciones y actividades de la Unidad se encuentran informar, en consulta individualizada, sobre el proceso de atención, las opciones clínicas y los servicios de acompañamiento que se prestan en la Unidad y realizar la entrevista de acogida y la valoración de la demanda asistencial.

Asimismo, se encargará de realizar o indicar las exploraciones y pruebas complementarias necesarias para evaluar los beneficios y riesgos de los tratamientos propios de la Unidad, así como efectuar las interconsultas necesarias con especialistas consultores de referencia, y asumir la realización de los tratamientos médicos o quirúrgicos indicados, conforme a las guías clínicas de referencia, que no precisen ser derivados a otras unidades.

En el caso de que tuvieran que ser derivados a estas unidades, ya sean propias o concertadas, la indicación y tramitación de la derivación también se realizará desde la Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales.

Por otra parte, informarán y ofertarán la posibilidad de congelación previa de tejido gonadal y células reproductivas a las personas trans que opten por tratamientos hormonales y/o quirúrgicos. También informarán, orientarán, asesorarán y, en su caso, derivarán a las personas con capacidad gestante y/o a sus parejas en materia de reproducción humana asistida, en régimen de igualdad y no discriminación.

Asimismo, prestará apoyo emocional y acompañamiento adecuado durante el proceso a las personas trans e intersexuales y/o a sus familiares que lo soliciten, siguiendo el mismo criterio previsto para las demás personas usuarias del Servicio de Salud. Además, realizarán el seguimiento y acompañamiento sanitario de forma periódica, adaptado a la situación personal y clínica de cada persona.

Los profesionales de la Unidad se encargarán también de informar, orientar y asesorar, en consulta individualizada, sobre las dificultades relacionadas con su sexualidad; acerca de los aspectos sociales que puedan influir en su salud o en su proceso, derivando al recurso idóneo cuando corresponda; así como de asesorar y formar, en la realidad de las personas trans e intersexuales, al conjunto de profesionales del servicio de salud, con independencia de su modalidad de vinculación profesional y, en su caso, a estudiantes de profesiones sanitarias.

Durante la reunión mantenida con los diferentes hospitales de la región, se ha informado a los participantes que el acceso a la Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales de Cuenca se realizará tras la correspondiente derivación desde un servicio de Atención Hospitalaria, a través del Servicio o Unidad de Admisión y coordinado por el gestor de usuarios de la Unidad.

Entre el año 2020 y lo que va de 2025 la Unidad multidisciplinar de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca ha visto a 378 nuevos pacientes, de los que algo más de un 23 por ciento son menores de 17 años, de los cuales solo el 24 por ciento corresponden a pacientes de la provincia de Cuenca.

Además, es importante destacar que, desde la Unidad, los recursos se coordinan para que las consultas se realicen en el mismo día y en el mismo centro sanitario. De esta forma se evitan desplazamientos adicionales a los usuarios ya que se concentran las prestaciones en un solo día y lugar.