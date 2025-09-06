La Diputación de Cuenca impulsa la creación de producciones audiovisuales sobre el patrimonio de los pueblos

La Diputación de Cuenca ha vuelto a lanzar las ayudas para la producción de audiovisuales dirigida a los ayuntamientos y entidades locales de la provincia con el objetivo de fomentar la producción de audiovisuales que tengan como fin la promoción del rico patrimonio cultural conquense y que llegará a una treintena de beneficiarios.

La diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, recordaba que para este fin se invertirá un total de 30.000 euros para la creación de estas obras que versen sobre el patrimonio, la historia o la cultura de nuestros pueblos.

La diputada ha señalado que se trata de obras de corta duración, con un mínimo de 4 minutos y un máximo de 15, con el objetivo de condensar la esencia de cada uno de los pueblos y poder servir de promoción en los principales canales y redes de comunicación social que demandan este tipo de formatos audiovisuales.

Tras la evaluación de los distintos proyectos presentados en esta edición, los técnicos del servicio de Cultura de la Diputación han valorado cada una de las propuestas sirviendo de base para el reparto de la cuantía con cantidades que van desde los 653 euros de Fuentenva de Jábaba, a los 1.672 euros de Villar de la Encina.

La responsable del área recuerda que los interesados disponen de diez días hábiles para la aceptación o renuncia de estas ayudas, según se publicaba este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Esta es la relación de los ayuntamientos beneficiados:

SOLICITANTE VALORACIÓN TOTAL IMPORTE ALMODOVAR DEL PINAR 53,00 1043,00 € ATALAYA DEL CAÑAVATE 43,80 862,00 € CAÑETE 38,54 758,00 € CASAS DE BENITEZ 44,56 876,00 € CASTILLEJO SIERRA 47,05 926,00 € CASTILLO DE GARCIMUÑOZ 54,05 1063,00 € CHUMILLAS 43,05 847,00 € EATIM CASTILLEJO DEL ROMERAL 51,21 1007,00 € FUENTENAVA DE JABAGA 33,18 653,00 € GRAJA DE INIESTA 33,41 657 € HERRUMBLAR, EL 50,54 994 € HITO, EL 51,89 1.021 € HORCAJO DE SANTIAGO 65,57 1.290 € HUETE 57,05 1.122 € LEDAÑA 50,54 994 € MAJADAS 33,18 653 €