Conoce la interesante propuesta gratuita para contemplar el eclipse lunar de este domingo en Cuenca

El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y la asociación Astrocuenca han organizado este domingo una actividad gratuita para observar el eclipse total de Luna con pantalla gigante en el puerto de La Tórdiga, en las cercanías de la capital conquense.

Según ha indicado en un comunicado el astrónomo del Museo de las Ciencias, José María Sánchez, la actividad se celebrará entre las 19:00 y las 23:00 horas, si el tiempo no lo impide, e incluirá el visionado en pantalla gigante y explicaciones de este y otros conceptos astronómicos.

El eclipse se va a desarrollar entre las 18:27 horas y las 21:56, con una fase de totalidad de 82 minutos entre las 19:31 y las 20:52 horas, con el máximo a las 20:12.

Ha explicado que la Luna cruza la sombra terrestre por su parte sur, así que es el hemisferio norte lunar el que más se oscurece, y en España coincide con el crepúsculo vespertino, con la Luna todavía a poca altura sobre el horizonte este-sureste.

Desde la organización de la actividad recomiendan estar media hora antes, sobre las 18:30 horas, y han publicado también una serie de recomendaciones cívicas como la prohibición de fumar o de usar generadores eléctricos de combustión; la obligatoriedad de mantener la zona limpia; o la necesidad de extremar la precaución al entrar y salir de la zona de observación, ya que es una carretera nacional con bastante tráfico a la hora del inicio de la actividad.