La Junta forma a más de 600 agricultores de Cuenca en el curso de girasol agroambiental de la PAC 2025

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Cuenca, Rodrigo Fernández Alcalde, ha inaugurado este lunes en el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito el curso de formación “Girasol Medioambiental”, dirigido a los agricultores acogidos a la nueva línea de ayudas agroambientales de la PAC 2025, integrada en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027.

Fernández Alcalde ha destacado la gran acogida que han tenido estas acciones formativas impulsadas por el Gobierno regional, pues en la provincia de Cuenca es el sexto curso celebrado desde el pasado mes de mayo – la previsión era de cinco- con una participación que supera los 600 agricultores. El delegado provincial ha señalado también que de momento no se han convocado nuevas ediciones porque ya se ha atendido la demanda inicial, aunque no se descarta programar más si fuera necesario.

El objetivo de esta jornada es facilitar la comprensión y el correcto cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de la ayuda al girasol agroambiental, además de resolver dudas prácticas sobre su gestión tanto administrativa como técnica.

Respecto a la convocatoria de ayudas, el delegado provincial ha recordado que su objetivo escompensar económicamente a los agricultores por los costes adicionales y la pérdida de ingresos derivados de prácticas más exigentes desde el punto de vista ambiental. Para ello se ha destinado la “cifra récord” de 19,8 millones de euros para un periodo de cuatro años, es decir, hasta 2028, lo que permitirá conceder a los agricultores que la soliciten una ayuda adicional de 130 euros por hectárea.

“Esta línea se ha recuperado este año después de más de una década sin convocarse, cumpliendo así con uno de sus compromisos del presidente Emiliano García-Page con el sector agrario. Creemos que con ella contribuiremos a recuperar las superficies de girasol que se venían perdiendo los últimos años”, ha afirmado Fernández Alcalde.

Cuenca es, junto con Guadalajara, la principal perceptora de las ayudas agroambientales que concede el Gobierno de Castilla-La Mancha en toda la región. En el caso concreto del girasol, es la provincia más beneficiada, con una superficie declarada de 128.000 hectáreas, lo que supone el 80,7 por ciento del total regional. La nueva convocatoria ha tenido una gran acogida en el territorio conquense, con 1.080 solicitudes que suman 47.227 hectáreas.

En la inauguración del curso, Fernández Alcalde estuvo acompañado por el director del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito, Luis León, y por el responsable de la formación, Joaquín Cuadrado.