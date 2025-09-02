La Junta abre el plazo de inscripción para participar en las actividades de otoño del Programa Natura de educación ambiental en Cuenca

La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca abre este martes el plazo de inscripción para participar en las actividades de otoño del Programa Natura, una propuesta gratuita de educación ambiental dirigida a público general y familiar que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre en diferentes espacios naturales de la provincia.

El programa de este otoño arranca el 13 de septiembre en el área recreativa Fuente de la Tía Perra, en Las Majadas, con “Decoraleza”, una actividad que une arte y naturaleza siguiendo el legado de Gustavo Torner, donde los participantes podrán crear obras ambientales con materiales del entorno. Al día siguiente, 14 de septiembre en Abia de la Obispalía, se celebrará “La labor de los insectos”, un recorrido interpretativo sobre la importancia de estos pequeños seres para la polinización y el equilibrio de los ecosistemas, que concluirá con un taller de construcción de refugios para insectos.

El 28 de septiembre en Valeria llegará “Cuadernos de campo”, una propuesta para descubrir la flora, fauna y geología del río Gritos a través de la observación y el registro en cuadernos preparados para la ocasión. Ya en octubre, el día 4 en el Monumento Natural de Palancares y Tierra Muerta, se celebrará “El bosque de los sentidos”, un paseo sensorial que invita a conectar con la naturaleza de una forma distinta.

La programación continuará el 5 de octubre en Villalba de la Sierra con “El río que nos lleva”, centrada en el ecosistema fluvial del Júcar. Finalmente, el 18 de octubre en Villanueva de la Jara, se desarrollará “Los habitantes del bosque”, una jornada de rastreo e interpretación de huellas y señales de fauna en la que los asistentes podrán, además, realizar moldes en escayola e impresiones en arcilla.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, ha destacado que “estas actividades constituyen una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza en familia, conocer mejor nuestro entorno y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio natural”.

Las jornadas tendrán una duración aproximada de cuatro horas y se celebrarán en horario de mañana, de 9:30 a 13:30 h. Las inscripciones ya están abiertas desde hoy, 2 de septiembre, y toda la información detallada sobre el proceso de participación puede consultarse a través de la página web de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha: https://educacionambiental.castillalamancha.es/recursos/programas-educativos/programa-natura-cu.

Estas iniciativas se enmarcan en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha- Horizonte 2030, basada en cuatro ejes prioritarios: cambio climático, biodiversidad, producción y consumo sostenibles, y reducción de riesgos naturales.