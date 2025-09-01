La Junta invierte 1,6 millones de euros en la mejora de 182 kilómetros de caminos de concentración parcelaria de la provincia de Cuenca

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, y el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández, han visitado las obras de mejora de caminos rurales en la localidad de Fuentenava de Jábaga, de las actuaciones incluidas en el plan de mejora de caminos de concentración parcelaria que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando en la provincia y que ha permitido acondicionar 182 kilómetros en un total de 12 municipios, con una inversión por parte del Gobierno regional de 1.684.919,27 euros.

Las obras, que han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa, han beneficiado a los municipios de Castillejo de la Sierra, Mota de Altarejos, Alcantud, Cañaveras, El Cubillo (Alcalá de la Vega), Buenache de la Sierra, El Pozuelo, Valsalobre, Barbalimpia, Fuentenava de Jábaga, Lagunaseca y Rozalén del Monte.

Marian López, que ha estado acompañada también por el alcalde de la localidad, José Luis Chamón, ha subrayado que “estas actuaciones mejoran la comunicación y el acceso a las explotaciones agrícolas, facilitando el trabajo de los agricultores y ganaderos y contribuyendo al desarrollo económico de las zonas rurales, además de a la prevención de incendios”.

En el marco de este plan de mejora, en Fuentenava de Jábaga se han llevado a cabo importantes actuaciones de mejora en 18 kilómetros de la red de caminos de la localidad, con una inversión total de 124.657,62 euros.

La concentración parcelaria es un proceso que agrupa y reorganiza parcelas agrícolas dispersas en fincas de mayor tamaño y mejor acceso con el fin de facilitar el trabajo en el campo, optimizar recursos y mejorar la rentabilidad de las explotaciones.