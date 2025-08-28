La viceconsejera de Empleo visita la nueva sede de Inserta Empleo ONCE en Cuenca

a viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha visitado la nueva sede de Inserta Empleo ONCE en Cuenca, que desde hace unas semanas presta atención presencial en la provincia.

Esta apertura se enmarca en el convenio de colaboración firmado el pasado mes de abril entre el Gobierno de Castilla-La Mancha e Inserta Empleo ONCE con el objetivo de continuar trabajando juntos para mejorar la inserción laboral y social de las personas con discapacidad.

Durante la visita, Chust ha subrayado que “la nueva sede supone un recurso muy importante para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad de nuestra provincia”, al tiempo que ha recordado que “el empleo es un elemento clave para que puedan desarrollar su autonomía e independencia”.

Ubicada en la calle Fray Luis de León, 6, la oficina ofrece orientación, formación y empleo a personas con discapacidad que buscan incorporarse al mercado laboral, así como a empresas interesadas en su contratación, que pueden acceder a información sobre ayudas y beneficios. Más información está disponible en la web www.portalento.es .

Además, Chust ha avanzado que se pondrán en marcha acciones de asesoramiento y formación específicas para este colectivo, en colaboración con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de Castilla-La Mancha.

En los últimos cuatro años, el Gobierno regional, en colaboración con el Grupo Social ONCE y otras entidades sociales, ha facilitado la inserción laboral de más de 5.300 personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, a través de apoyos a Centros Especiales de Empleo y ayudas a la contratación indefinida, con una inversión de más de 32 millones de euros.