La atención pediátrica en la comarca de Tarancón se presta con total garantía y conforme a los estándares nacionales

La atención pediátrica en la zona básica de salud de Tarancón y en su comarca “se presta de manera ejemplar, cumpliendo todos los requisitos exigidos por las distintas sociedades científicas y garantizando una asistencia de calidad a todos los niños y niñas menores de 14 años”, así lo ha manifestado hoy el delegado provincial de Sanidad, José María Pastor.

En este sentido, Pastor ha subrayado que en Tarancón existen dos cupos de pediatría asignados de forma estable desde hace años, atendidos por profesionales que ejercen “con excelencia” y que se reparten la población infantil de la zona básica de salud, compuesta por unos 3.000 menores, lo que supone una media de 1.500 niños por cupo, cifra totalmente acorde con los estándares nacionales recomendados.

Asimismo, el delegado provincial ha recordado que en Horcajo de Santiago existe otro cupo de pediatría que atiende a algo más de 500 menores de 14 años, lo que supone que el reparto de cargas de trabajo en ambas zonas básicas “mejore con creces lo recomendado a nivel nacional”.

En cuanto a la atención urgente, Pastor ha explicado que el Punto de Atención Continuada de Tarancón cuenta cada día con dos profesionales de Medicina y dos de Enfermería, “perfectamente capacitados para realizar la valoración inicial y el tratamiento de las urgencias generadas en el ámbito de Atención Primaria, igual que en los otros 180 puntos de atención continuada de Castilla-La Mancha”.

El delegado provincial ha puesto en valor que, incluso en pleno verano, el equipo de Atención Primaria de Tarancón “ha podido cubrir con normalidad las incidencias sobrevenidas, garantizando la asistencia gracias a profesionales sustitutos que ya están incorporados”.

Por otro lado, Pastor ha recordado que recientemente se ha puesto de relieve la mejora en la atención hospitalaria en Tarancón, con hitos como la reducción de los tiempos de espera para la realización de un TAC a menos de tres semanas, algo “impensable en gran parte del sistema nacional de salud e incluso en el ámbito privado”.

Del mismo modo, ha señalado otras mejoras ya implantadas, como la consulta de vacunación internacional o la realización sistemática de ecografías en el servicio de Radiología, “de las que se están beneficiando ya los ciudadanos de la comarca de Tarancón”.

“Es evidente, y bien lo saben los ciudadanos de Tarancón y su comarca, que no hemos dejado de ampliar la cartera de servicios desde que Emiliano García-Page es presidente”, ha señalado Pastor, que ha manifestado que no van a aceptar lecciones en materia sanitaria del presidente regional del PP, Paco Núñez, “cuya única aportación a la sanidad conquense ha sido la de ser cómplice de Cospedal para llevar a cabo recortes, despidos, cierre de servicios y paralización de obras sanitarias, como la del nuevo hospital de Cuenca”.