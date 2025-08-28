El nuevo recinto de conciertos de Cuenca se estrena esta tarde con el Festival ‘Poetas del Rock’

El Ayuntamiento de Cuenca estrena esta tarde el nuevo recinto de conciertos, con capacidad para en torno a las 7.000 personas y entrada por la calle Fuensanta. El alcalde Darío Dolz y el concejal de Festejos, Alberto Castellano, han visitado hoy este espacio que es anexo e independiente al campo de fútbol, que no tenía ningún uso y que se ha acondicionado para poder albergar estos eventos.

Durante las actuaciones musicales el recinto contará con personal de asistencia sanitaria y con Punto Violeta para prevenir, sensibilizar y atender en su caso posibles casos de violencia de género a cargo de Cruz Roja y en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales y el Centro de la Mujer.

Asimismo, el espacio tendrá para los conciertos de San Julián 2025 baños fijos en una edificación del propio recinto y también portátiles.

Hasta el momento, la promotora lleva unas 14.000 entradas vendidas para los tres eventos musicales, que comienzan esta misma tarde a las 20:00 horas (apertura de puertas a las 20:00 horas) con el Festival ‘Poetas del Rock’, con la actuación de El Drogas, Los Estanques y El Canijo de Jerez y Expolike; con Amaral mañana viernes 29 a las 22:00 horas (apertura de puertas a las 19:30 horas); y con el Festival ‘Indispensables’ este sábado día 30 con Dani Fernández, Viva Suecia, Sexy Zebras, We are not DJs y Das Model a partir de las 18:30 horas (apertura de puertas a las 18:00 horas).