El nuevo recinto de conciertos de Cuenca se estrena esta tarde con el Festival ‘Poetas del Rock’

Albergará los tres eventos musicales de San Julián 2025

Foto: Ayuntamiento de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca estrena esta tarde el nuevo recinto de conciertos, con capacidad para en torno a las 7.000 personas y entrada por la calle Fuensanta. El alcalde Darío Dolz y el concejal de Festejos, Alberto Castellano, han visitado hoy este espacio que es anexo e independiente al campo de fútbol, que no tenía ningún uso y que se ha acondicionado para poder albergar estos eventos. 

Durante las actuaciones musicales el recinto contará con personal de asistencia sanitaria y con Punto Violeta para prevenir, sensibilizar y atender en su caso posibles casos de violencia de género a cargo de Cruz Roja y en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales y el Centro de la Mujer.

Asimismo, el espacio tendrá para los conciertos de San Julián 2025 baños fijos en una edificación del propio recinto y también portátiles. 

Hasta el momento, la promotora lleva unas 14.000 entradas vendidas para los tres eventos musicales, que comienzan esta misma tarde a las 20:00 horas (apertura de puertas a las 20:00 horas) con el Festival ‘Poetas del Rock’, con la actuación de El Drogas, Los Estanques y El Canijo de Jerez y Expolike; con Amaral mañana viernes 29 a las 22:00 horas (apertura de puertas a las 19:30 horas); y con el Festival ‘Indispensables’ este sábado día 30 con Dani Fernández, Viva Suecia, Sexy Zebras, We are not DJs y Das Model a partir de las 18:30 horas (apertura de puertas a las 18:00 horas).

