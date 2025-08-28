Cerca de 200 embarcaciones de toda España competirán este domingo en Cuenca en la XXIV edición de la Puente a Puente

Las aguas del Júcar volverán a acoger este domingo, 31 de agosto, una nueva edición de la Puente a Puente, prueba organizada por el Club Piragüismo Cuenca dentro del programa deportivo de la Feria y Fiestas de San Julián con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca.

Esta vigésimo cuarta edición contará con cerca de 200 embarcaciones de una quincena de clubes de toda España procedentes de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha.

La prueba dará comienzo a las 10:00 horas y consistirá en un recorrido por un circuito cerrado de aguas tranquilas que se extiende a lo largo de varias vueltas, variando según las distintas categorías competitivas, ubicado entre el Puente de Los Descalzos y el Puente de San Antón.

La concejala de Deportes, Charo Rodríguez, y la presidenta del Club Piragüismo Cuenca, Nuria Lozano, junto con la vicepresidenta del Club, Elena González, y el director técnico, Javier Morillas, han presentado esta regata que es la competición estrella del calendario del piragüismo conquense.

En este sentido, han invitado a todos los conquenses a acercarse al Recreo Peral y disfrutar de este vistoso espectáculo deportivo y del gran nivel que exhibirán todos los palistas.

Además este año, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del Club, se obsequiará a los participantes con un regalo conmemorativo. La competición volverá a tener un sabor especial ya que el patrocinador Rujamar regalará a todos los palistas media docena de huevos y habrá varios sorteos.

La XXIV Puente a Puente cuenta con la colaboración y el patrocinio de la Federación Castellano-manchega de Piragüismo, el Ayuntamiento de Cuenca, Bomberos y Policía Local, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la UCLM, Rujamar Sportsteam, Gestión 5, Globalcaja, Incarlopsa, Aceites Barambio, El Rento, Alcampo y Solán de Cabras.