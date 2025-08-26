La Junta apoya con 323.000 euros a 48 pymes de la provincia de Cuenca para mejorar la seguridad laboral

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a conceder más de 323.000 euros en ayudas a 48 pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cuenca en 2025, dentro del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, una línea de apoyo a la inversión en prevención de riesgos laborales que va a movilizar en el territorio conquense una inversión empresarial de cerca de 660.000 euros.

Así lo ha anunciado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, durante una visita a la empresa ‘Construcciones Aurofran’, de Quintanar del Rey,donde ha estado acompañada por la delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo, Arancha Poveda, la alcaldesa del municipio, Joaquina Saiz, miembros del equipo de Gobierno municipal y responsables de la empresa.

‘Construcciones Aurofran’ no sólo es una de las empresas beneficiaras de la última convocatoria del Programa, sino que se ha acogido a todas las convocatorias desde el año 2020, recibiendo alrededor de 32.500 euros en ayudas para llevar a cabo diferentes actuaciones que han reforzado la seguridad en su entorno laboral.

Chust ha puesto en valor el ejemplo de esta marca quintanareña y ha animado a todas las de la provincia a “aprovechar las políticas públicas que tiene como objetivo la mejora de la seguridad de las personas trabajadoras”.

La viceconsejera ha destacado que estos datos reflejan el compromiso del tejido productivo conquense con la mejora continua de las condiciones de trabajo, así como el respaldo del Gobierno regional a las pymes que apuestan por entornos laborales más seguros. “Estas ayudas están abiertas a todas las pymes de Castilla-La Mancha y son una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad y fomentar una auténtica cultura preventiva”, ha subrayado.

El programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’ forma parte del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales, firmado con los agentes sociales, y contempla cuatro líneas de ayudas dirigidas a fomentar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo.

Desde 2015, el Gobierno regional ha multiplicado por seis el presupuesto en esta materia, con una inversión acumulada superior a los 20 millones de euros en toda la comunidad autónoma.