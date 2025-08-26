Cuenca aprueba las bases para la provisión de cinco nuevas plazas incluidas en la OPE municipal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado las bases para la provisión de diversas plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público municipal. Se trata, concretamente, de una plaza de encargado de Obras, tres plazas de conserje de colegio y un plaza de jefe de Taller.

Este órgano ha dado el visto bueno asimismo a la convocatoria de ayudas económicas, junto a sus bases reguladoras, por la realización de proyectos culturales en 2025 por parte de asociaciones locales, con un importe de 75.000 euros, aumentando la cuantía desde los 50.000 euros del año anterior. Dichas actuaciones, según establecen las citadas bases, tienen que tener como objetivo la difusión de la cultura en sus diversas manifestaciones, tener como destinatario al público en general y desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

La JGL ha adjudicado, en otro orden de cosas, el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de parques, jardines, arbolado viario, maceteros y jardineras de la ciudad a Cauler SL por un importe total de 1,12 millones de euros con una duración de cuatro años.

Otro de los asuntos tratados ha sido la aprobación del proyecto técnico de las obras para la finalización de la construcción de frontón corto en Nohales con un presupuesto de ejecución de 76.000 euros.

Asimismo, se ha adjudicado el alquiler de carrozas para la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 cuya cuantía total, sumada a las del desfile de San Julián, alcanza los 21.780 euros.