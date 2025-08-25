Mercadona abre un nuevo supermercado en Cuenca, concretamente en la calle Hermanos Becerril, 25, apertura que ha supuesto el cierre de las ubicadas en las calles Hinojo y Joaquín Turia. por no cumplir los estándares requeridos por la compañía.

Este supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los «Jefes» –como internamente denomina a sus clientes– como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

La compañía, según ha informado en nota de prensa, ha invertido 10 millones de euros en su construcción, en la que han participado 70 proveedores que han dado empleo a 900 personas durante la fase de obras. Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 82 personas con empleo estable y de calidad, tiene una superficie de sala de ventas de 1.742 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes.

Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo «casero», como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar –material compostable–, el cartón o el papel.

Según la compañía, la nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable.

Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

ERGONOMÍA, TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos.

Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente.

Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 195 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 6 de ellas para vehículos eléctricos, y 12 plazas para bicicletas.

Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es . Con esta nueva apertura, los clientes se beneficiarán de su conocida política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite que realicen sus compras de forma estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos.

MERCADONA EN CASTILLA-LA MANCHA

Mercadona cuenta con 74 supermercados en Castilla-La Mancha, 59 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 49 ya tienen la sección ‘Listo para Comer’.

La plantilla supera las 3.749 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 224 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En el caso de Castilla-La Mancha, en concreto, donde la compañía colabora con 87 proveedores de producto y más de 500 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 2.616 millones de euros en el último año, 135 millones de euros más con respecto a la del ejercicio anterior.