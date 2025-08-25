La Junta formaliza el contrato para la modernización del alumbrado y redes eléctricas de este paraje de Cuenca

El Gobierno regional ha formalizado el contrato para la modernización del alumbrado y redes eléctricas del paraje de ‘El Terminillo’ donde se implanta el nuevo Hospital Universitario de Cuenca y se localiza el Proyecto de Singular Interés.

Este contrato tiene un presupuesto de adjudicación para esta actuación de 1,2 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y supondrá la mejora de la infraestructura eléctrica. La eficiencia energética significará una mejora de la red no solo para el hospital sino también para el futuro centro de atención para personas con discapacidad que se va a ubicar en esta área y cuyas obras están ya adjudicadas.

Así lo ha señalado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que ha explicado que la firma de este contrato hace apenas unos días es un ejemplo más de la normalidad con la que el Ejecutivo autonómico ha seguido trabajando estos meses de verano en proyectos estratégicos para Cuenca.

En este punto, Martínez Guijarro ha enumerado el fin de plazo para para la licitación del proyecto de conexión de la estación del AVE con la ciudad de Cuenca, a lo que se suma que “estamos continuando también con normalidad las obras de los remontes o la variante de Beteta”.

Nuevo supermercado Mercadona en Cuenca

El vicepresidente primero ha asistido a la inauguración de una nueva tienda de Mercadona en Cuenca que ha supuesto diez millones de euros de inversión en un nueva tienda más moderna y sostenible que responde al modelo de tienda eficiente.

Junto al director de Relaciones Institucionales de Mercado en la región, José Ruiz; el alcalde de la ciudad de Cuenca; Darío Dolz; la vicepresidenta y diputada de Cultura de la Diputación Provincial, María Ángeles Martínez; la delegada de la Junta en Cuenca, Marían López; y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Mari Luz Fernández, ha recorrido esta nueva tienda que cuenta con 1.800 metros cuadrados de superficie de venta con secciones como el ‘Listo para comer’.

En este sentido, Martínez Guijarro ha recordado que este nuevo supermercado se ubica en los terrenos donde, hasta hace unos años, estaba la harinera, cuyo traslado al polígono contó con cinco millones de ayudas de FOCAL.

Por otro lado, ha destacado la implantación de esta cadena en el territorio regional que cuenta con 74 supermercados en Castilla-La Mancha y una plantilla 3.749 personas.

En concreto, se ha detenido en la colaboración de Mercadona con productores locales que, en el caso de la región, colabora con 87 proveedores de productos lo que se tradujo en una cifra de negocio de más de 2.600 millones de euros en el último año.

Finalmente, ha avanzado que el Ejecutivo va a pintar la fachada frontal de la sede de GEACAM, edificio contiguo a esta nueva tienda de Mercadona, con un mural para “dejar la zona terminada tras el cambio en la reordenación urbana a través de dos nuevas rotondas en Hermanos Becerril que ha traído consigo la apertura del supermercado.