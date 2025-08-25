El Hospital Universitario de Cuenca ha atendido a más de 3.000 pacientes desde su puesta en marcha

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que, hasta la fecha, han pasado ya más de 3.000 pacientes por el nuevo Hospital Universitario de Cuenca para realizar una consulta externa, una analítica o una prueba de imagen en alguna de las cuatro salas activas desde el arranque del traslado el pasado 29 de julio.

En concreto, tal y como ha explicado, a lo largo de estas cuatro semanas que se cumplen desde la llegada de los primeros pacientes al nuevo hospital, se han llevado a cabo 500 radiografías, 200 resonancias magnéticas, 50 TACs. Es decir, unos 800 pacientes se han realizado una prueba de imagen “con la última tecnología”. Unos datos que Martínez Guijarro ha dado a conocer hoy en la ciudad de Cuenca, donde ha participado en la inauguración de un nuevo supermercado de la cadena ‘Mercadona’.

Al respecto, ha insistido en que se está siguiendo el plan de traslado al nuevo Hospital de Cuenca diseñado por el centro coordinador y que está permanentemente actualizado en la página web www.gaihucu.es, por lo que desde mañana “tres nuevas especialidades empezarán a pasar consulta.

Cierre del primer bloque del Virgen de la Luz

En este sentido, Martínez Guijarro ha avanzado que, en paralelo a la implementación de nuevos servicios para la ciudadanía, “se está trasladando ya toda la parte de Administración y Gestión aprovechando las vacaciones del personal”, lo que supondrá que para mediados del mes de octubre “todo el edificio del bloque de Administración del Virgen de la Luz pueda quedar cerrado”.