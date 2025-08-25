Cuenca continúa la Campaña de Limpieza Intensiva por las zonas de Villa Luz, Ronda San José y Hermanos Becerril

Continúa la Campaña de Limpieza Intensiva Barrio a Barrio que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuenca, llegando desde hoy lunes 25 de agosto y hasta el jueves día 28 a las zonas de Villa Luz, Ronda San José y Hermanos Becerril.

Cabe recordar que esta Campaña de Limpieza Intensiva Municipal, que lleva a cabo la concesionaria FCC, supone intervenir en zonas concretas de la ciudad de forma paralela a la limpieza ordinaria diaria y se desarrollará a lo largo de tres meses, hasta septiembre incluido.

Además, se pide la colaboración de la ciudadanía, pues para poder realizarse de forma efectiva implica restricciones de aparcamiento.

El servicio se ha reforzado con la contratación de 12 operarios que realizan trabajos de desbroces, soplados, barridos, limpieza de sumideros, retirada de cartelería, eliminación de pintadas y baldeo con agua a presión y jabón para la retirada de manchas, entre otros.

De este modo, hoy lunes 25 de agosto se actuará en Gerardo Diego, Hermanos Becerril, Madrid, Maestro Cabañas, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Juan Carlos I, Ronda y Segundo Pastor.

El martes día 26 se actuará en César González Ruano, Cuarta, Hermanos Becerril, Lorenzo Goñi, Ortega y Gasset, Quinta, San José, Segunda, Sexta y Tercera.

El miércoles día 27 se actuará en Plaza de la Mejorana, Ferrocarril, Hermanos Becerril, Hinojo, Lorenzo Goñi, Mastranzo, Orégano, San José y Serpol.

Finalmente, el jueves día 28 de agosto se actuará en Ferrocarril, Julio Larrañaga, Plaza de la Ajedrea, La Salvia y Mariano Catalina.