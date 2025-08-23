Conoce al ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader, con final en Cuenca

El argentino Bernardo Cambareri se ha proclamado ganador este sábado de la cuarta etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader, que ha contado con un recorrido de 129 kilómetros desde Pedro Muñoz (Ciudad Real) hasta el Monasterio de Uclés.

El ciclista del equipo Lasal Cocinas ha logrado hacerse con el primer y segundo pasos de montaña; mientras que Albert Roca (Team MP Group) sigue aumentando la ventaja en la clasificación de las metas volantes tras llevarse los puntos en Belmonte, según ha informado la organización del evento en nota de prensa.

En la entrega de premios de la cuarta etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader han participado Fernando Núñez, gerente del Monasterio de Ucles; José Luis Serrano, alcalde de Uclés; José Juan Fernández, director general de medio rural de la Junta de Castilla-La Mancha; Carlos Yuste, director general de deportes; Víctor Jiménez, presidente del Grupo de Acción Local Adesiman; José López Carrizo, alcalde de Tarancón; Antonio Flores, alcalde de Villarubio; y el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros.

El maillot de líder rojo carmesí de la Junta de Castilla-La Mancha corresponde a Miguel Moya (High Level Gsport); el maillot verde por puntos lo vestirá Albert Roca (Team MP Group). El rey de la montaña con el maillot rojo es Bernardo Cambareri (Lasal Cocinas); el líder de las metas volantes con el maillot amarillo corresponde a Albert Roca (Team MP Group); mientras que el líder de la clasificación sub-23 es Adrián Benito (Extremadura Pebetero). El mejor castellano manchego con el maillot azul es el propio líder Miguel Moya.

ÚLTIMA ETAPA ESTE DOMINGO

Este domingo se despide la Vuelta a Castilla-La Mancha con la quinta jornada y etapa reina, con solo 108 kilómetros pero la amenaza de hacer saltar por los aires la clasificación general. La cita arrancará en la localidad conquense de Mariana, con un constante sube y baja buscando las ascensiones de Cañamares (km 38) y de Cañizares (km 47). Continuará el terreno ascendente hacia la Meta Volante de Beteta (km 60), que coronará el Alto Cueva de Hierro (km 68). Breve descanso para disputar la Meta Volante de Poveda de la Sierra (km 74), subir Alto de Taravilla (km 86) y continuar con ese terreno de sube y baja hasta Molina de Aragón. Los corredores iniciarán la etapa a las 9.00 horas.

La localidad conquense de Mariana dará la salida a una etapa muy exigente que siempre buscará dirección norte, atravesando Sotos, Collados, Torrecilla, Villaseca, Ribagorda, La Frontera, Cañamares, Cañizares, Puente de Vadillos, Beteta, Cueva del Hierro,, entrando en la provincia de Guadalajara en Poveda de la Sierra, Taravilla, Valsalobre y con la meta en Molina de Aragón para conocer al vencedor final de la I edición de la Vuelta a Castilla-La Mancha. Está prevista la llegada en torno a las 11.30 horas, y la señal de televisión permitirá seguir la carrera en directo a través de Sportpublic TV a partir de las 10.00 horas.

La quinta y última etapa de la prueba masculina tiene la colaboración de los Grupos de Acción Local: Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese); y Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo.