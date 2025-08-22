El desfile de carrozas de San Julián de Cuenca provoca esta tarde afecciones de tráfico

El desfile de carrozas de la Feria y Fiestas de San Julián 2025 previo a la inauguración del Recinto Ferial provocará afecciones al tráfico durante la tarde de hoy viernes 22 de agosto.

Por lo que respecta a los horarios y recorrido del desfile, alrededor de las 20:15 horas se iniciará el desfile desde la avenida de San Ignacio de Loyola a la altura del polideportivo municipal El Sargal, dirigiéndose por calle Colón, avenida Virgen de la Luz, Calderón de la Barca, Carretería, José Cobo y avenida Castilla-La Mancha hasta el cruce con Escultor Jamete, desde donde la representación juvenil de los barrios y pedanías conquenses se dirigirá a pie hasta el arco de entrada al Recinto Ferial. Allí se procederá al corte de cinta por parte del alcalde, Darío Dolz, alrededor de las 21:30 horas.

A medida que avance el desfile se realizarán los oportunos desvíos de tráfico rodado por parte de la Policía Local y Agentes de Movilidad, además de que se prohíbe el estacionamiento en todas las vías por las que discurre la comitiva.

Cabe recordar en este punto que la parte de las calles Camino Viveros, Camino de la Resinera y Juan Martino, afectadas por la ubicación del Recinto Ferial, se encuentran ya cerradas al tráfico hasta que finalicen la Feria y Fiestas de San Julián.

Autobús urbano

Respecto al autobús urbano, las lanzaderas a la estación del AVE mantendrán su servicio normal.

Por su parte, las líneas 1, 2, 5 y 6 suspenden su servicio a partir de las 20:00 horas, mientras que el tren turístico suspenderá el viaje de las 19:00 horas.