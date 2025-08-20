Globalcaja y la Agrupación de Hostelería y Turismo de Cuenca se unen para impulsar la gastronomía en San Julián

Globalcaja apoya a la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca en el impulso de la actividad del sector hostelero durante todo el año y, en especial, en celebraciones como las de San Julián, una de las fechas más destacadas en el calendario festivo de la ciudad.

Este año, más de 140 experiencias, como propuestas gastro y feriantes de toda la provincia se suman a la iniciativa con la organización de cenas especiales y propuestas gastronómicas diseñadas para poner en valor la cocina conquense, tanto tradicional como de vanguardia.

Además, durante los días festivos se habilitará una zona de food trucks con una oferta variada de comida callejera, que complementará la experiencia gastronómica en distintos espacios de la ciudad. Esta propuesta urbana y desenfadada, promovida por la Agrupación con el apoyo de Globalcaja, tiene como objetivo atraer al público joven y dinamizar el consumo local durante las fiestas.

El acuerdo de colaboración suscrito entre Globalcaja y la Agrupación de Hostelería y Turismo de Cuenca, no solo está orientado a respaldar la celebración de San Julián, sino que también persigue apoyar otras iniciativas para impulsar el sector a lo largo del año. Entre ellas, destacan la organización de cenas en lugares emblemáticos de la provincia, así como la promoción de la ciudad y su gastronomía en ferias nacionales e internacionales de referencia, como FITUR.

Desde Globalcaja se subraya el papel esencial de la hostelería como motor económico, generador de empleo y parte fundamental de la identidad cultural del territorio. Este tipo de iniciativas no solo estimulan el consumo, sino que también permiten dar visibilidad al trabajo diario de restaurantes y profesionales del sector en toda la provincia.