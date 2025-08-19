La Junta invierte 2,3 millones de euros en este pueblos de Cuenca dentro del plan para los municipios ribereños

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, José Ignacio Benito, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en el municipio de Buendía dentro del programa de inversiones impulsado por el Gobierno regional a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, con fondos procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Acompañado por el alcalde, Gregorio Martínez Escribano, y por técnicos de la Delegación Provincial y de la propia Agencia, Benito ha comprobado sobre el terreno el avance de unas actuaciones que suponen una inversión de 2,3 millones de euros en esta localidad ribereña.

Durante la visita, el delegado ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el desarrollo sostenible y la mejora real de las condiciones de vida en los pueblos ribereños. En este sentido, Benito ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España que ha hecho posible esta línea de ayudas.

“Estamos ante un logro muy importante, porque por primera vez se reconoce con hechos que estos municipios ribereños merecen una compensación justa por el agua que se llevan”, ha afirmado.

Las obras acometidas en Buendía ya han permitido la instalación de 766 contadores inteligentes y la sustitución de 1.254 metros de tubería en el camping municipal ‘Los Romerales’. Además, está previsto además incorporar sistemas de control de nivel y contadores en la salida de los depósitos municipales, lo que permitirá una gestión más eficiente del suministro de agua potable.

En el ámbito del saneamiento, se está acometiendo la renovación de cinco kilómetros de tuberías tanto en el casco urbano como en los campings ‘Los Romerales’ y ‘La Cespera’. Una parte fundamental de la inversión se destinará a la instalación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el municipio, así como de dos EDARs compactas en los campings, con un presupuesto total de unos tres millones de euros.

La actuación se completa con la limpieza del cauce del Arroyo del Vega, con el fin de mejorar su estado ecológico, lo que supondrá una inversión adicional de 30.000 euros.

Estas obras forman parte de la subvención directa otorgada mediante el Real Decreto 1159/2020, que contempla una dotación de 40 millones de euros para los 22 municipios integrados en la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, 11 de ellos de provincia de Cuenca, como son Albendea, Alcohujate, Buendía, Canalejas del Arroyo, Cañaveruelas, Castejón, Huete, San Pedro Palmiches, Valle de Altomira, Villalba del Rey y Villar del Infantado.