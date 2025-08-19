Habrá entradas solidarias para estos colectivos en la Feria Taurina de San Julián de Cuenca

infoCLM Send an email 19 agosto, 2025 - 18:22
Foto: Ayuntamiento de Cuenca

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el concejal de Festejos, Alberto Castellano, han hecho entrega de un lote de entradas para los espectáculos taurinos de la Feria y Fiestas de San Julián 2025 a las asociaciones y entidades de personas con discapacidad Aspadec, Apromips y Cadig Crisol. 

Se trata de un gesto que realiza un año más la empresa que gestiona la Plaza de Toros conquense, Maxitoro, como apoyo al colectivo de personas con discapacidad, además de para dar visibilidad a estas entidades, agradeciéndoles su trabajo y atención.

infoCLM Send an email 19 agosto, 2025 - 18:22
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba