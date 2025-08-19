Habrá entradas solidarias para estos colectivos en la Feria Taurina de San Julián de Cuenca

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el concejal de Festejos, Alberto Castellano, han hecho entrega de un lote de entradas para los espectáculos taurinos de la Feria y Fiestas de San Julián 2025 a las asociaciones y entidades de personas con discapacidad Aspadec, Apromips y Cadig Crisol.

Se trata de un gesto que realiza un año más la empresa que gestiona la Plaza de Toros conquense, Maxitoro, como apoyo al colectivo de personas con discapacidad, además de para dar visibilidad a estas entidades, agradeciéndoles su trabajo y atención.