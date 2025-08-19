Cuenca inicia el plazo de preinscripción para las Escuelas Deportivas Municipales este miércoles 20 de agosto

El Ayuntamiento de Cuenca inicia el plazo de preinscripción para las Escuelas Deportivas Municipales 2025-2026 este miércoles 20 de agosto y se extenderá hasta el lunes 15 de septiembre a las 24:00 horas.

Las preinscripciones se harán únicamente de forma telemática a través de la aplicación informática Cronos Web, para lo cual es necesario que los interesados estén dados de alta como usuarios con usuario y contraseña. Se puede tanto acceder como registrarse a través del enlace https://deportesonline.cuenca.es/CronosWeb/Login , además de que para facilitar los trámites es posible consultar el tutorial explicativo ‘Preinscripción online Escuelas Deportivas Municipales’ en el enlace https://imd.cuenca.es/informacion.

Las personas que quieran realizar cualquier consulta pueden hacerlo en este mismo plazo, del 20 de agosto al 15 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas presencialmente en las Oficinas del Instituto Municipal de Deportes (IMD) -ubicadas en el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)-. Además, habrá también atención al público en el complejo Luis Ocaña, en este caso del 1 al 15 de septiembre, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Las modalidades en las Escuelas Deportivas Municipales serán ajedrez, aquagym, bádminton, baile español, baloncesto, balonmano, billar, fútbol, fútbol sala, gimnasia de mantenimiento, gimnasia rítmica, natación, patinaje, rugby, tenis de mesa, voleibol y zumba.