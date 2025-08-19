Cuenca continúa la Campaña de Limpieza Intensiva en los barrios de Pozo de las Nieves y La Paz

Continúa la Campaña de Limpieza Intensiva Barrio a Barrio que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuenca, llegando desde este miércoles 20 de agosto y hasta el sábado día 23 a los barrios de Pozo de las Nieves y La Paz.

Cabe recordar que esta Campaña de Limpieza Intensiva Municipal, que lleva a cabo la concesionaria FCC, supone intervenir en zonas concretas de la ciudad de forma paralela a la limpieza ordinaria diaria y se desarrollará a lo largo de tres meses, hasta septiembre incluido.

Además, se pide la colaboración de la ciudadanía, pues para poder realizarse de forma efectiva implica restricciones de aparcamiento.

El servicio se ha reforzado con la contratación de 12 operarios que realizan trabajos de desbroces, soplados, barridos, limpieza de sumideros, retirada de cartelería, eliminación de pintadas y baldeo con agua a presión y jabón para la retirada de manchas, entre otros.

De este modo, este miércoles 20 de agosto se actuará en calles Camino Cañete (desde Pedro Mercedes hasta Julio Larrañaga), Julio Larrañaga, La Paz y Romero.

El jueves día 21 se actuará en Camino Cañete (desde Julio Larrañaga hasta Nuestra Señora del Buen Suceso), Periodista Ricardo Ortega, Fausto Culebras (desde Luis Hortelano a Nuestra Señora del Buen Suceso), Nuestra Señora del Buen Suceso, Santiago López, Camino Cañete (desde Nuestra Señora del Buen Suceso hasta Subida Cerro Molina), Cayo Conversa, Santa María de la Cabeza, Santiago López (desde Nuestra Señora del Buen Suceso a Subida Cerro Molina), Tresjuncos, Virgen de la Luz B, Virgen de la Luz C y Federico García Lorca.

El viernes día 22 se actuará en Fermín Caballero, Jorge Torner, Teruel, Canónigo Muñoz y Soliva, Cerro Molina, Doctor Ferrán, Noheda, Lobetanos, Olcades y Pozo de las Nieves.

Finalmente, el sábado día 23 se actuará en Ercávica, Eusebio Sempere, Gerardo Rueda, Joaquín Rojas, Lucio Muñoz, Luis Brull, Manuel Hernández Mompó, Rafael López de Haro, Segóbriga y Valeria.