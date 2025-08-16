Accidente grave en Cuenca

Un accidente que se ha producido en una carretera de Cuenca, dejando varios heridos.

Concretamente ha sido a las 8.12 horas de este sábado cuando el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso del accidente, tal y como han confirmado a InfoCLM.

Se ha producido una salida de un turismo de la CM-220 en su kilómetro 79 y en el término municipal de Gabaldón.

Un suceso que ha dejado cuatro heridos, el más grave un hombre de 65 años que ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital General de Albacete. También ha resultado herida de diversa consideración una mujer de 45 años, quien ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital al Hospital de Cuenca junto a otro hombre de 48 años y una mujer de 28.

En el operativo han tenido que actuar los Bomberos de Motilla del Palancar para liberar a los heridos del coche, Guardia Civil y un helicóptero que finalmente no ha tenido que actuar, además de las ambulancias mencionadas con anterioridad.