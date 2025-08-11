 Herido un hombre por quemaduras tras el incendio en una vivienda de Cuenca

En la localidad conquense de Valdemoro-Sierra

11 agosto, 2025
Un hombre de 66 años de edad ha resultado herido este lunes tras el incendio ocurrido en una vivienda unifamiliar, situada en la calle Vaquerizas de la localidad conquense de Valdemoro-Sierra, y que se ha originado en una plancha. El fuego ha sido ya extinguido.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Casilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.57 horas.

El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital de Cuenca por quemaduras y al lugar también ha acudido la Guardia Civil, bomberos de Cuenca, una ambulancia y un médico de urgencias.

