La UB Conquense suma a su proyecto a una estrella internacional de la música urbana

La Unión Balompédica Conquense ha dado este domingo un paso histórico al anunciar la incorporación del artista colombiano Blessd y su mánager, Dímelo Jara, como inversores, imagen y embajadores del club. Se trata de la primera vez en España que una figura de la música urbana latina se vincula de este modo a un equipo de fútbol.

La colaboración, según ha explicado el club en su página web, busca fusionar el deporte y la música con un fuerte componente social, llevando el nombre de Cuenca y su provincia a más de 100 millones de seguidores en redes sociales.

Blessd, que ha trabajado junto a artistas como Karol G, Maluma, Anuel AA, Ryan Castro o Feid, aportará su experiencia y alcance mediático para impulsar un proyecto que pretende inspirar a jóvenes de España, Latinoamérica y Europa.

Además, el cantante ya tiene experiencia en el ámbito deportivo como propietario del Vendsyssel FF (Dinamarca) y la escuela Dímelo Jara en Medellín. La Balompédica, por su parte, mantiene una colaboración con el Club AV10, de Antonio Valencia, exjugador del Manchester United, en Ecuador.

El objetivo es tejer una red internacional de proyectos en España, Dinamarca, Colombia y Ecuador que fomenten valores, crecimiento personal y oportunidades para la juventud. “Un gol y una canción pueden emocionar de la misma manera. Un niño en Cuenca y otro en Medellín pueden compartir el mismo sueño”, ha señalado el club en su comunicado.

La operación ha sido fruto de meses de negociación liderados por el consultor Luis Alonso, quien ha podido comprobar “la capacidad humana, el compromiso de trabajo y los sólidos valores y principios que caracterizan al grupo Dímelo Jara Company”.