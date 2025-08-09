Controlado aparatoso incendio forestal en Cuenca

El incendio forestal declarado este sábado en el paraje de Almodóvar del Pinar ha quedado controlado a las 15:17 horas, poco más de dos horas después de su detección, que fue a las 12:52.

Según ha informado el Plan INFOCAM de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el fuego presentaba un frente activo y una densa columna de humo. La rápida movilización de recursos aéreos y terrestres ha permitido frenar su avance y proteger tanto a la población como a los bienes y el entorno natural.

En la zona continúan trabajando 2 medios aéreos con 9 personas y 8 terrestres con 31 efectivos, sumando un total de 46 profesionales, para asegurar la completa extinción.