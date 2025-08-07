Efectivos del vertedero de Cuenca incendiado trabajan en la extinción

Los bomberos de Cuenca se retiraron esta madrugada de las labores de extinción del incendio de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Cuenca originado en la tarde de este miércoles, de tal modo que se ha quedado trabajando la maquinaria del propio vertedero, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

A última hora de ayer, el fuego, que se inició sobre las 19.30 horas en el vertedero de la ciudad ubicado cerca de la estación del AVE Fernando Zóbel, quedó perimetrado.

Incendio en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Cuenca / Foto: Diputación de Cuenca / Europa Press

Un total de 13 efectivos de maquinaria pesada de la Diputación se dedicaron a «soterrar el incendio para que se consuma el material inflamable que acumula el vertedero».

En el lugar también se personaron agentes de la Guardia Civil y los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca con una bomba rural pesada con dos efectivos.