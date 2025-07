Cuenca desiste de licitar por 4 años los conciertos de San Julián e inicia una nueva contratación

El Ayuntamiento ha desistido de la licitación por dos años más dos prorrogables de los conciertos de las fiestas de San Julián que había sido paralizada por una cautelar del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales debido a un recurso presentado por una empresa.

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado este miércoles el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, en el que se informa del desestimiento «por haberse licitado por procedimiento abierto un contrato mixto de servicios y concesión de servicios, que incluía la contratación de artistas o grupos con criterios de adjudicación que se hicieron lo mas objetivos posibles que solo aluden a esta prestación, sin tener en consideración las otras prestaciones que constituyen el objeto del contrato, lo que ha podido dar lugar a que el recurrente interprete que se está restringiendo la libre competencia y concurrencia en un procedimiento que se tramita abierto».

Junto a este desestimiento, el acuerdo anuncia un nuevo procedimiento de contratación para los conciertos, sin precisar cómo será esta licitación.

Esta renuncia y el anuncio de nueva contratación llega en el día en el que Territorio Musical, promotora de los conciertos de los últimos años y candidata a los de este año, ha anunciado que este jueves salen a la venta las entradas de las tres citas propuestas para este año: Amaral, el festival Poetas del Rock con El Drogas, Canijo de Jerez y Los Estanques y Expolike y el Festival Indiespensable con Dani Fernández, Viva Suecia, Sexy Zebras, We are not DJS y Das Model.