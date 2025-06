El alcalde de Cuenca incide en la reducción de la deuda del Ayuntamiento en un 53% desde que comenzó a gobernar

El alcalde Darío Dolz ha destacado en el Debate sobre el Estado del Municipio la reducción de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca por parte de este equipo de Gobierno en un 53% desde que comenzó a gobernar, todo ello “sin subir impuestos, sin recortar servicios y sin pedir préstamos”.

Y es que con la operación incluida en el Presupuesto 2025 la deuda municipal decrecerá hasta los 28,8 millones de euros, recordando que se partía de 61,5 millones de euros en junio de 2019. Además, si finalmente se realiza la amortización anticipada prevista para el cumplimiento de las reglas fiscales, de nuevo vigentes, la deuda viva podría quedar por debajo de los 20 millones de euros.

Todo ello gracias al trabajo de una Concejalía, la de Hacienda, que en dichas Cuentas municipales para el presente ejercicio incluye cuantías de 5,9 millones de euros para Policía Local, de 3,5 para el Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, 4,5 para Servicios Sociales o 3,8 para Educación.

A nivel empresarial el alcalde ha subrayado en el último año la inauguración de la multinacional japonesa Sumitomo, la anunciada expansión de Lignum Tech y los avances en el proyecto de ToroVerde, actualmente en fase de tramitación ambiental. En su intervención ha incidido en el potencial logrado con la instalación de empresas de nuevas tecnologías, que suponen cerca de 400 empleos cualificados en la ciudad.

UFIL es uno de los proyectos estrella municipales, actualmente en su sexta promoción gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad y por la que han pasado 140 participantes, consolidando al menos 15 empresas.

Gran empuje al tejido económico supone el ámbito turístico, ha apuntado Darío Dolz, una Concejalía que ha culminado el Plan de Sostenibilidad Turística con importantes acciones como la valorización de la antigua canalización hidráulica de Cuenca, la mejora y ampliación de la Cuenca Subterránea, la rehabilitación de las casetas de información turística, la nueva señalización en el Casco o la colaboración en la renovación del Museo de la Semana Santa.

Asimismo, se ha seguido potenciando el turismo de congresos, recalando en la ciudad en los últimos tiempos algunos muy destacados como Conecta Fiction, Castilla-La Mancha es Moda o el Encuentro de Gestores del Patrimonio Mundial, así como el impulso constante a la promoción nacional e internacional con colaboraciones con turoperadores, recepción de agencias de turismo y jornadas de promoción; todo ello sumado al trabajo conjunto dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Un impulso al que aporta mucho también la Cultura, ámbito en el que se ha inaugurado la nueva Biblioteca de Fuente del Oro, 200 metros cuadrados en un nuevo espacio que se suma a los de Aguirre y Villa Román; se ha mejorado la iluminación en el Centro Cultural Aguirre; la Casa Zavala ha vuelto a convertirse en foco cultural con una fructífera colaboración con la Fundación Antonio Pérez; o la inauguración del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca de la mano de Diputación en la rehabilitada Casa de la Demandadera por el Consorcio.

Novedades también con la celebración del Año Torner y que se suman al trabajo constante en programas como ‘Cuenca a Cielo Abierto’, La Noche del Patrimonio, la Feria del Libro ‘Cuenca Lee’ o la programación del Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’.

Darío Dolz ha continuado con el ámbito deportivo, calificando Cuenca como “ciudad muy atractiva” para acoger competiciones regionales, nacionales e incluso internacionales como el Campeonato de España de Baloncesto 3×3 sub17, el Campeonato de España de Ciclismo para Médicos, el Enduro MTB puntuable para la Copa de España o el Europeo de Squash; a los que se suma en este mes de julio las concentraciones de las Selecciones Nacionales masculinas de España sub 19, sub 17 y sub 16, y de la Selección de Francia sub 18 y la sub 17 de Portugal, con las que se realizarán además dos Torneos Bilaterales.

“Para continuar en esta senda también hay un trabajo que esta Concejalía se ha tomado muy en serio, como es la mejora constante de las instalaciones deportivas”, ha subrayado Dolz, añadiendo que “queda mucho por hacer, pero estamos en ello y nos lo tomamos muy en serio”. Entre las actuaciones, la remodelación de los campos Obispo Laplana y Joaquín Caparrós, y mejoras tanto en estos espacios como en el de Tiradores con instalación de marcadores electrónicos, renovación y actualización de la iluminación, o instalación de graderío y porterías nuevas.

Además, en El Sargal, reparación de la cubierta de la pista central ‘Paulino Fernández’, acondicionamiento de la pista ‘Esperanza Calvo’ e incorporación de elementos para diversas disciplinas, e inicio de los estudios de posibles vías de solución al problema de las bajantes. También la renovación del pavimento del polideportivo Fuente del Oro, sistemas para el tratamiento de agua en el complejo Luis Ocaña o instalación de banquillos en el campo de rugby ‘Cristina Martínez’; así como la puesta en marcha del Bike Park y del Skate Park.