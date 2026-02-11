Suspendidas las clases este jueves en 9 municipios de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la suspensión de las clases para mañana jueves en nueve municipios de la zona del río Bullaque (provincia de Ciudad Real) debido a la alerta por riesgo de inundaciones en el marco del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM), que se encuentra en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2 para toda la región.

La medida afecta a la actividad lectiva en:

Horcajo de los Montes, Anchuras, Alcoba de los Montes, Navalpino, Arroba, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque, Puebla de Don Rodrigo y Agudo.

Según ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, la evolución del episodio meteorológico y la previsión desfavorable han motivado la adopción de decisiones preventivas para reducir riesgos y facilitar el trabajo de los operativos desplegados en la zona, donde también se están reforzando actuaciones de vigilancia y contención ante posibles incidencias relacionadas con crecidas y desembalses.

Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en seguir las recomendaciones de prevención difundidas por los canales oficiales y el 1-1-2, y en extremar la precaución en desplazamientos y en las proximidades de cauces y zonas inundables.