Segundo Es-Alert en Castilla-La Mancha: aviso urgente en Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado un nuevo mensaje del sistema Es-Alert a los municipios ribereños del río Bullaque y del Guadiana, aguas abajo de su confluencia, ante la previsión de aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham.

Se trata del segundo aviso emitido a los vecinos de estas localidades tras el primer Es-Alert del pasado 7 de febrero, coincidiendo con un episodio de lluvias intensas, según ha podido confirmar este martes EFE.

El mensaje, recibido en todos los teléfonos móviles de la zona, alerta de riesgo de inundación e incluye recomendaciones de autoprotección: no cruzar zonas inundables ni respetar los cortes de tráfico, evitar actividades en cauces y sus proximidades, buscar zonas altas o pisos superiores si el agua entra en viviendas, seguir las indicaciones de las autoridades y no realizar llamadas innecesarias al 112.

La Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha mantiene un seguimiento constante de la situación y recuerda a la población la importancia de extremar la precaución en los desplazamientos y en las zonas cercanas a los ríos afectadas por el aumento del caudal.