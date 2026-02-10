Aviso urgente en Ciudad Real: segundo Es-Alert del día en Castilla-La Mancha

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje Es-Alert a las localidades del entorno de la presa de Azután (Toledo) por los desembalses que se están produciendo en la estación.

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha en redes sociales, el mensaje se ha enviado a las 15:44 horas a las localidades toledanas de Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial y Puente del Arzobispo.

Se trata del segundo aviso Es-Alert que las autoridades regionales han emitido este martes, después de enviar uno a las 14:48 horas en Ciudad Real, en las localidades de El Robledo, Porzuna, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, ante el aumento del nivel del agua en el río Bullaque y en el río Guadiana.

El Gobierno regional mantiene activo el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), que durante este martes ha registrado 55 incidencias relacionadas con el agua.

Además, el 112 ha informado de que la CM-4071 ha quedado cortada desde primera hora de la tarde, a la altura del área recreativa de Retuerta y en dirección Cabañeros (Ciudad Real), debido al agua.