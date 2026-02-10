Apuñalamiento de madrugada en Ciudad Real: un hombre herido y trasladado al hospital

Un varón de 38 años ha resultado herido esta madrugada tras ser agredido con un arma blanca en la calle Pintor Vela de la capital ciudadrealeña.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que la víctima presentaba un corte en la mano. Ha sido trasladado al Hospital General de Ciudad Real en una ambulancia de soporte vital.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.