Alunizaje de madrugada en Ciudad Real: reventón y botín de más de 30.000€ en plena campaña de San Valentín

Un robo por alunizaje ha sacudido la madrugada de este martes a Alcázar de San Juan, cuando uno o varios individuos empotraron un vehículo contra el escaparate de Perfumerías Alderete, situada en la Avenida de la Constitución, una de las principales vías del municipio.

Según fuentes de la Policía Local de Alcázar de San Juan, los hechos ocurrieron alrededor de las 04.30 horas. Tras el asalto, el vehículo utilizado se dio a la fuga y fue localizado posteriormente por los agentes, vacío y con las placas de matrícula dobladas, una práctica habitual en este tipo de delitos para dificultar la identificación. La Policía Local instruyó las primeras diligencias y trasladó el caso a la Comisaría de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Según el propietario, las pérdidas ocasionadas por este robo superan los 30.000 euros, ya que se han llevado gran parte del stock preparado para la campaña del San Valentín, especialmente perfumes y cosmética de lujo.

No es la primera vez que este comercio sufre un robo por alunizaje. Desde 2008, el establecimiento ha sido asaltado en cuatro ocasiones, En esta ocasión, el perjuicio se agrava al haber desaparecido prácticamente todo el stock destinado a una de las campañas comerciales más importantes del año.

La investigación continúa abierta para identificar a los responsables y esclarecer por completo los hechos.