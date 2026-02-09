Exigen «responsabilidad y transparencia» en los gastos de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real «responsabilidad y transparencia» en los gastos del área de Festejos.

En nota de prensa, los socialistas han indicado que, en el pleno municipal celebrado el pasado viernes 30 de enero, durante el turno de ruegos y preguntas, «la ciudadanía de Ciudad Real pudo asistir a una escena tan reveladora como preocupante: la actual concejala de Festejos del Partido Popular respondió a una pregunta del concejal no adscrito detallando los gastos de representación generados por la anterior responsable del área, entonces concejala de Vox».

Tras recordar, que «ambas concejalas han formado parte del mismo equipo de Gobierno presidido por el alcalde Francisco Cañizares», el PSOE añade que PP y Vox han gobernado conjuntamente la ciudad hasta hace apenas unos meses, «cuando la ruptura del pacto dejó fuera del Ejecutivo municipal a la formación de extrema derecha».

«Sin embargo, ahora el Partido Popular pretende presentarse como ajeno a una gestión de la que ha sido plenamente corresponsable. En el propio pleno, la actual responsable de Festejos llegó a calificar determinados desembolsos como ‘gastos superfluos’, intentando trasladar la idea de que se trataba de una etapa distinta».

Pero, a juicio del principal partido de la oposición, «la realidad es clara: sí que hubo excesos y mala utilización de recursos públicos».

Alegan que «la responsabilidad política no puede recaer únicamente en quien ocupaba el área, sino también en quienes dirigían el Gobierno municipal y supervisaban el gasto, empezando por el concejal de Hacienda y el propio alcalde».

Por ello, l Grupo Municipal Socialista asegura que, desde el inicio del mandato en 2023, ha venido exigiendo «transparencia, control y rigor» en la gestión de la Concejalía de Festejos, «independientemente de que estuviera dirigida por Vox o posteriormente por el Partido Popular».

«Hemos registrado preguntas, solicitado expedientes y reclamando información para que los vecinos y vecinas conozcan en qué se emplea cada euro de dinero público. Y ahora, ante la llegada de más fiestas importantes para la ciudad, es fundamental mantener la atención puesta en el gasto y en la transparencia en la contratación».

De ahí que el PSOE sostiene que, «frente a un gobierno municipal ocupado en reproches internos y ajustes de cuentas entre antiguos socios», sus ediles seguirán ejerciendo una oposición «útil, seria y responsable, centrada en controlar y fiscalizar la acción del Gobierno y en plantear propuestas que mejoren la programación festiva y cultural sin comprometer la correcta administración de los recursos municipales».