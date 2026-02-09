Cae una banda de ladrones en Ciudad Real: hay cinco detenidos

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Argamasila de Alba (Ciudad Real) por robos en viviendas y un hurto en vehículo.

Estos hechos se desarrollaron en dos días diferentes en los que por la similitud del modus operandi, indicios y coincidencia en el tiempo se le atribuye a este grupo delictivo dos robos con fuerza en viviendas y un hurto en vehículo.

En el primero de ellos un particular avisó a la patrulla de que estaba observando a través de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en su chalet rustico en el paraje de La Alavesa, término municipal de Argamasilla de Alba, como había una serie de individuos en el interior de este.

Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron a dos personas que salían a la carrera de la parcela y eran perseguidos por el propietario del chalet, al que habían intentado agredir cuando se vieron sorprendidos en su intento por huir, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Inmediatamente los agentes emprendieron la persecución de estos campo a través, consiguiendo detener a uno de ellos, siendo detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación.

Al día siguiente se produjo un salto de alarma en una casa que tiene una bodega anexa, personándose los agentes de forma inmediata junto con la propietaria, que muestra a los agentes como las cámaras de seguridad habían detectado la intrusión de al menos tres personas, encontrando indicios de haber estado registrando todo, por lo que se establece un dispositivo de búsqueda y localización. Se descubrió a uno de ellos que escapaba a la vía pública a través de una casa abandonada, siendo perseguido y detenido.

Posteriormente se descubrieron escondidos a otros tres autores, que fueron detenidos. En las correspondientes inspecciones oculares se consiguieron recuperar objetos robados procedentes también de un hurto denunciado seis meses atrás.

Los detenidos junto con las diligencias fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de Tomelloso (Ciudad Real).