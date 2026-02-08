La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado de que la situación del río Bañuelos a su paso por Malagón ha alcanzado su máximo durante la mañana de este domingo, ocasionando daños en los términos municipales de Malagón y Fernán Caballero.

El organismo de cuenca, en un comunicado, ha detallado que un total de 22 estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana superan el umbral de aviso hidrológico rojo e igual número se encuentran aliviando agua en estos momentos, según las aportaciones recibidas en los últimos días.

En concreto, las estaciones en aviso rojo son la CR1-16 Bañuelos en Fernán Caballero, en el término municipal de Fernán Caballero; la CR1-20 Bullaque a.ab. Torre de Abraham Bullaque, sita en el término municipal de Retuerta del Bullaque; la CR1-21 Bullaque en Luciana, y la CR1-23 Becea a.ab. Gasset Becea, también en el término municipal de Fernán Caballero.

A ellas se suman la CR2-01 Guadiana en Puebla de Don Rodrigo; la CR2-06 Guadiana a.ab. Orellana, en el término municipal de Orellana la Vieja; la CR2-09 Guadalmez en Guadalmez; la CR2-51 Guadiana en Villanueva de la Serena, sita en el término municipal de Don Benito, donde también está en aviso rojo la estación CR2-19 Ruecas en Hernán Cortés, y la CR2-21 Guadámez en Golondrón, en el término municipal de Guareña.

También lo hacen la CR2-23 Búrdalo en Sta. Amalia; la CR2-25 Guadiana en Valverde de Mérida, en el término municipal Villagonzalo; la CR2-26 Matachel a.ab. Los Molinos, en Hornachos; la CR2-34 Guadiana a.ab. Montijo, en Mérida; la CR2-35 Lácara a.ab. Canchales, en La Garrovilla; la CR2-37 Guadajira en Guadajira, en el término municipal de Talavera la Real; la CR2-39 Alcazaba en Montijo, y la CR2-40 Lorianilla en Montijo, en Pueblonuevo del Guadiana.

Misma situación acontece en la estación CR2-42 Albuera en Talavera, de la Rivera de los Limonetes, en el término municipal de Talavera la Real; en la CR2-43 Zapatón a.ab. Villar del Rey; en la CR2-45 Gévora en Valdebótoa, y en la E2-25 Azud de Badajoz, en el término municipal de la capital pacense, informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en nota de prensa.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Presas aliviando

Entre las presas que se encuentran aliviando agua en estos momentos están el azud de Malagón, que alivia de manera natural y deriva a Gasset por el canal; la de Gasset, que tiene sus compuertas parcialmente abiertas; Vicario, que se encuentra en situación de apertura de desagües de fondo y de apertura parcial de compuertas de aliviadero, y Torre de Abraham, que alivia de manera natural.

Igualmente lo hace la presa de Cíjara, con apertura parcial de compuertas de aliviadero; las de García de Sola y Orellana, ambas en situación de turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero; Zújar, con turbinado a río; Cancho del Fresno, con apertura parcial del desagüe de fondo; la presa de Ruecas, que alivia de manera natural, y el azud de Lavadero, que envía agua a Sierra Brava a través del canal de las dehesas y también alivia de manera natural y tiene abiertos los desagües de fondo.

Por su parte, Gargáligas envía agua a Orellana a través del canal de las dehesas, aliviando tambiñen de manera natural; mientras que la Cubilar envía a Sierra Brava por ese mismo canal, manteniendo una apertura parcial de los desagües de fondo, y la de Los Molinos, junto con la de Villalba de los Barros, Tentudía y El Boquerón alivian naturalmente.

La presa de Proserpina (Arroyo de las Pardillas) está en situación de apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural; la de Villar del Rey (Zapatón) está en aliviado natural y turbinado a río; Los Canchales en aliviado natural y apertura de desagües de fondo; Horno Tejero en aliviado natural y apertura parcual de desagüe de fondo, y La Colada en apertura parcial de desagüe de fondo.

Estado del Río Guadiana

Como datos relevantes de la jornada, la CHG ha señalado que el río Guadiana, a su paso por Medellín, Mérida y Barbaño se mantiene «estable»; mientras que en Badajoz alcanzó en el azud un caudal ligeramente superior a 2.400 m3/s alrededor de las 4,00 horas.

No obstante, en estos momentos el caudal se mantiene estable, condicionado principalmente por las aportaciones de los ríos Gévora y Guerrero, con una tendencia de descenso gradual, que será lenta, según prevé la CHG.

En cuanto a los ríos no regulados de la margen izquierda del Guadiana -Guadalefra, Ortigas y Guadámez-, los niveles se encuentran en descenso, remitiendo progresivamente las llanuras de inundación; mientras que el río Limonetes también se encuentra descendiendo.

En Valdebotoa se registró una punta de caudal de aproximadamente 550 m3/s en torno a las 23,30 horas. Sin embargo, este valor no fue superior debido a que no coincidieron las puntas de los ríos Gévora y Zapatón, existiendo un decalaje aproximado de dos horas entre ambas.

Por su parte, la situación del río Bañuelos a su paso por Malagón ha alcanzado su máximo durante la mañana de este domingo, ocasionando daños en los términos municipales de Malagón y Fernán Caballero.

Con relación a la situación de los grandes embalses, la CHG ha asegurado que la misma «se encuentra controlada» gracias a las maniobras preventivas realizadas con anterioridad y a los desembalses que se están ejecutando en la actualidad.

Estas actuaciones, agrega, permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad y se desarrollan de forma planificada y controlada, contribuyendo a minimizar los efectos sobre los distintos cauces.