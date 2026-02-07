Susto en un pueblo de Ciudad Real: la caída de un pino de grandes dimensiones casi daña su ermita visigoda

La caída de un pino de grandes dimensiones ha estado a punto de causar daños en la ermita de Alarcos, situada en el cerro del Parque Arqueológico del mismo nombre, a unos ocho kilómetros de Ciudad Real, durante el episodio de fuertes rachas de viento registrado este jueves.

El incidente se produjo con motivo del paso de la borrasca Leonardo, que dejó rachas de viento que en algunos puntos superaron los 100 kilómetros por hora, según los datos meteorológicos registrados en la provincia.

Según ha explicado, en declaraciones a EFE, uno de los responsables del cuidado del monumento, el pino cayó muy cerca de la ermita, aunque afortunadamente no llegó a causar daños en la estructura del edificio.

El árbol, que permanece aún en el lugar y ha sido señalizado por motivos de seguridad, deberá ser cortado y retirado en los próximos días, según ha comentado a EFE el concejal de Cultural del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano.

Lozano ha precisado que la caída del pino no ha afectado a este importante patrimonio arquitectónico, cultural y religioso de la ciudad, pero ha lamentado la caída de este árbol tan singular.

La ermita de Nuestra Señora de Alarcos fue construida después de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), es de estilo gótico y planta basilical, y está situada en un cerro en la margen izquierda del río Guadiana.

El templo consta de tres naves de desigual altura, separadas por diez arcos apuntados apoyados en diez pilares octogonales, la techumbre está formada por una estructura de madera de inspiración mudéjar y cuenta con una capilla absidial, de estilo románico, que forma la cabecera de la iglesia.

La fachada principal se orienta a poniente y en su hastial, realizado en mampuesto y sillería de refuerzo en las esquinas, se abre la puerta principal, formada por un arco apuntado sobre jambas de sillería y en la parte superior se sitúa un gran rosetón de tracería, rehundido dentro de un marco cuadrado, formado por 19 lóbulos tallados en piedra.

A la izquierda de la fachada principal es donde se encuentra el pino que ha sido derribado por el viento.

Declarada Bien de Interés Cultural (BIC), la ermita constituye un elemento clave del conjunto histórico de Alarcos, un enclave en el que se superponen restos de un antiguo poblado íbero y un castillo medieval, escenario de la conocida batalla de Alarcos.