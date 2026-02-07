Puertollano se blinda: suspendidas las actividades al aire libre y cierre de sus parques

El Comité de Coordinación de Emergencias Local (Cecopal) de Puertollano (Ciudad Real) ha acordado la suspensión de todas las actividades al aire libre y el cierre de los parques públicos este sábado y domingo ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

La decisión se ha adoptado en una reunión celebrada a primera hora de este sábado, presidida por el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y en la que han participado responsables de los cuerpos de seguridad y emergencias, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante el encuentro se ha dado cuenta de la activación de la alerta amarilla por fuertes rachas de viento y de una previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada, lo que podría agravar la situación existente.

En relación con la situación hidrológica, se ha informado de que el río Ojailén presenta una lámina de agua de 0,69 metros y un caudal de 8,63 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse del Montoro continúa desembalsando agua de forma controlada.

Además, los datos acumulados reflejan que en los seis primeros días de febrero se han recogido ya 60 litros por metro cuadrado en el municipio, con previsiones que apuntan a la llegada de nuevas borrascas en los próximos días.

El Consistorio de Puertollano ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.