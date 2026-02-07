Protección Civil envía mensajes ES-Alert por riesgo de inundación a los vecinos de varios municipios de Ciudad Real

Vecinos de los municipios de las cuencas del río Bullaque y Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, han comenzado a recibir en sus teléfonos móviles un ES-Alert emitido por Protección Civil debido al riesgo de inundación en las proximidades de los cauces de los ríos.

La alerta se ha difundido a través de la Red de Alerta Nacional y del sistema de emergencias de Castilla-La Mancha (112), con recomendaciones para no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de los ríos, ante el previsible incremento de caudales en las próximas horas.

Protección Civil ha indicado que, en caso de encontrarse en una zona inundable y que entre el agua, se debe buscar refugio en zonas elevadas o subir a pisos superiores, así como seguir las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Asimismo, ha recordado la importancia de evitar llamadas innecesarias al 112 y ha remitido a los ciudadanos a los consejos de autoprotección disponibles en la página web del 112 Castilla-La Mancha.

El aumento de los caudales se enmarca en el episodio prolongado de precipitaciones asociado al tren de borrascas atlánticas que desde el pasado 20 de enero afecta a amplias zonas de la Península Ibérica y que ha tenido una incidencia destacada en la provincia de Ciudad Real.