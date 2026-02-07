Los alcaldes de esta zona de Ciudad Real piden prudencia ante una posible crecida del río tras el aviso ES-Alert

Los alcaldes de varios municipios de la cuenca del río Bullaque están pendientes de la evolución del caudal ante la posibilidad de una nueva crecida en las próximas horas, después de que vecinos de la cuenca de este río hayan recibido en sus teléfonos móviles un mensaje ES-Alert por riesgo de inundación.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha señalado, en declaraciones a EFE, que, aunque la situación se encuentra controlada por el momento, el municipio permanece atento a la evolución meteorológica y a las aportaciones al río.

«El cauce está encajando el agua de forma natural, pero todo depende de que no se produzcan lluvias intensas en las próximas horas», ha indicado.

Cabezas ha explicado que el Ayuntamiento mantiene contacto con vecinos que residen en las inmediaciones del río y que algunos de ellos han optado por abandonar de forma preventiva sus viviendas o instalaciones más expuestas.

«El llamamiento es claro: máxima prudencia y evitar acercarse al cauce», ha subrayado el alcalde de Piedrabuena.

En términos similares se ha expresado el alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, municipio situado aguas abajo del pantano de Torre de Abraham, quien ha afirmado que, por ahora, el caudal del Bullaque es sensiblemente inferior al registrado en días anteriores.

Así, ha explicado que «esta mañana el nivel del río está bastante más bajo que ayer por la noche y, de momento, no se están notando los efectos del aliviadero del pantano».

Ormeño ha precisado que, pese a esta evolución favorable, el municipio continúa en alerta: «estamos con un ojo puesto en el cielo y otro en el aliviadero. Tendría que llover mucho y llegar mucha agua de golpe para alcanzar los niveles de mediados de semana, pero no se puede bajar la guardia», ha señalado.

Ambos regidores han coincidido en pedir a la población que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios y no acceda a zonas encharcadas o inundadas, ni a pie ni en vehículo, mientras se mantenga activo el aviso preventivo por riesgo de crecidas en la cuenca del Bullaque.

La alerta, difundida a través de la Red de Alerta Nacional y del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, incluye recomendaciones como no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de ríos, ante el previsible incremento de caudales.