El presidente de la Diputación visita este pueblo de Ciudad Real afectado por el temporal

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha desplazado hasta Malagón para interesarse por los daños ocasionados por el fuerte temporal de lluvias que ha afectado a infraestructuras municipales, caminos rurales y zonas próximas a los arroyos que atraviesan la localidad.

Valverde, que ha visitado el municipio a última hora de este viernes acompañado por el alcalde de Malagón y vicepresidente de la institución provincial, Adrián Fernández, ha podido conocer de primera mano el alcance de las incidencias provocadas por las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante la visita, ha reiterado el compromiso de la institución provincial de habilitar una línea de ayudas de emergencia dotada con en torno a dos millones de euros para atender a los ayuntamientos afectados por el temporal.

Foto: Visita de Valverde a Malagón/ Diputación de Ciudad Real

Asimismo, ha señalado que estas lluvias han generado situaciones de riesgo y han causado importantes dificultades a municipios que cuentan con recursos limitados para hacer frente de manera inmediata a este tipo de episodios.

Valverde ha valorado la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los servicios de emergencia y los bomberos que han intervenido en distintos puntos de la provincia como consecuencia del temporal.

En este contexto, ha felicitado al responsable de la Policía Local de Malagón por la coordinación del operativo desplegado y ha destacado la intervención de los cuatro agentes que participaron en el rescate de una mujer cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del arroyo La Launa.

Foto: Visita de Valverde a Malagón/ Diputación de Ciudad Real

Además, ha podido conversar con la mujer rescatada, quien le ha trasladado que vivió «momentos de gran angustia» mientras permanecía atrapada en el vehículo y que fue después cuando tomó plena conciencia del riesgo extremo al que estuvo expuesta.

El recorrido por Malagón también ha incluido una visita al centro de la Asociación Coraje, donde su presidenta, Eugenia de la Flor, ha explicado los daños sufridos en la cubierta del edificio, con riesgo de desprendimientos que obligarán a acometer una actuación integral para evitar filtraciones.