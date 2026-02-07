El embalse de Ciudad Real que comienza a abrir sus compuertas por tercera vez desde los 90

Por tercera vez en más de 30 años, el de mayor capacidad de la cuenca oriental del río Guadiana en la provincia de Ciudad Real, ha comenzado este sábado a desembalsar agua por tercera vez desde los años 90. Se trata de el embalse Torre de Abraham.

Según ha indicado en declaraciones a EFE el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, el embalse, con una capacidad total de 183,4 hectómetros cúbicos, ha iniciado el desembalsar a través de varios aliviaderos situados en la parte superior de la presa, a primera hora de este sábado como consecuencia del incremento de aportaciones registrado en las últimas semanas.

A fecha 22 de enero, Torre de Abraham almacenaba 121,6 hectómetros cúbicos, lo que suponía el 66,3 por ciento de su capacidad máxima, por lo que en solo 15 días, como consecuencia de las sucesivas borrascas que han regado la provincia de Ciudad Real, ha aumentado en 61,8 hectómetros cúbicos sus reservas, lo que supone una «gran noticia» para uno los embalses más estratégicos del sistema Guadiana en Castilla-La Mancha.

Este desembalse se produce por tercera vez desde su recrecimiento a finales de los años 90, ya que, con anterioridad, el embalse ya tuvo que verter agua en marzo de 2010, por primera vez, y de nuevo en marzo de 2011, cuando alcanzó su nivel máximo por segundo año consecutivo.

Torre de Abraham, que se localiza en la cabecera del Bullaque, dentro del término municipal de Retuerta del Bullaque, al noroeste de la provincia de Ciudad Real, muy próximo al Parque Nacional de Cabañeros, es alimentado por el propio río Bullaque y su afluente, el Milagro.

Su presa es de gravedad, de planta recta y construida en hormigón, con una altura de 34,5 metros sobre el cauce y 51 metros sobre los cimientos, y una longitud de coronación que alcanza los 514 metros tras el recrecimiento.

La estructura original, construida en los años 70, tenía una capacidad inferior a los 60 hectómetros cúbicos, pero fue ampliada en los años 90 tras un estudio de aportaciones de su cuenca, de 761 kilómetros cuadrados, coincidiendo además con un prolongado periodo de sequía.

La obra de recrecimiento, que añadió cerca de 97.000 metros cúbicos de hormigón a los 197.963 metros cúbicos iniciales, permitió triplicar la capacidad del embalse hasta los 183,4 hectómetros cúbicos actuales.

Gracias a esta ampliación, la superficie del lago artificial se ha duplicado hasta alcanzar 1.790 hectáreas en la cota de máximo embalse.

El volumen regulado permite atender con mayor garantía las demandas de abastecimiento de la Mancomunidad del Valle del Bullaque, las necesidades de su zona regable, con más de 5.500 hectáreas, y asegurar el suministro de agua a Ciudad Real y su comarca en episodios prolongados de sequía, en especial en caso de agotamiento del embalse del Gasset.

Además, el embalse permite mantener el caudal ecológico del río Bullaque y contribuye a la conservación ambiental del entorno.