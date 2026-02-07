De Ciudad Real a los Goya: el diseñador que dejará su sello en la gala más importante del cine español

El diseñador manchego Antonio Rabadán, que vestirá a la actriz Cuca Escribano en la próxima edición de los premios Goya y que en 2025 ha participado en la Barcelona Bridal Fashion Week, defiende la costura artesanal y el trabajo a medida como señas de identidad.

En una entrevista con EFE este joven diseñador de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) ha defendido el valor del oficio frente a la producción industrial y ha asegurado que “No todo el mundo cose como antes. Aquí trabajamos con técnicas artesanales de toda la vida: hilvanado, patronaje sobre el cuerpo, costura a mano..».

En la pasada edición de los premios Carmen, celebrada en Granada este pasado 31 de enero, ha vestido a la actriz Cuca Escribano, a la que también vestirá en la próxima edición de los Goya.

Sobre su diseño para los premios Carmen en Granada, ha señalado que «era nuestra primera alfombra roja y quería que fuera ella, que se sintiera cómoda y elegante” y ha agregado que la actriz «me dijo que se había sentido la más guapa y elegante de la noche. Para mí eso es lo importante”.

Vocación desde la infancia

Rabadán, de 28 años, ha asegurado que su relación con la moda comenzó en la infancia, cuando de pequeño «hacía lazos con servilletas en los bares o preparaba la ropa que mi madre se iba a poner al día siguiente”, ha recordado.

A los 18 años empezó a formarse en costura de manera más estructurada, aunque ha subrayado que “llevo cosiendo desde siempre” y cuenta, como anécdota, que a los once años leyó ‘El tiempo entre costuras’, de la escritora de Puertollano (Ciudad Real) María Dueñas.

Foto: Antonio Rabadán/ EFE/Jesús Monroy

Tras finalizar sus estudios en Madrid, compaginó su propia firma de tocados con trabajos en alguna tiendas y llegó a abrir un comercio en Puertollano con firmas españolas, pero la pandemia marcó un punto de inflexión, decidió cerrar la tienda y centrarse únicamente en la costura a medida.

Rabadán trabaja también con clientas y proyectos fuera de España, aunque tiene un foco importante de producción en su comarca.

Pasarela y colecciones

En 2025 ha participado por primera vez en la Barcelona Bridal Fashion Week, experiencia que repetirá este año en abril dentro del formato trade show, con una nueva colección centrada en novias, aunque con algunas piezas de fiesta.

También prepara una nueva propuesta para ‘Castilla-La Mancha Es Moda’, con referencias a los años 80, reinterpretadas desde una mirada contemporánea.

Al respecto ha explicado que «en este certamen se permite una mayor libertad creativa y puedo mostrar más mi forma de entender la moda: una mujer bien vestida siempre, un buen abrigo, una falda tubo, prendas que duren en el tiempo”.

Foto: Antonio Rabadán/ EFE/Jesús Monroy

Antonio Rabadán defiende una moda atemporal, basada en cortes limpios y piezas que puedan reutilizarse: “Creo en comprar un abrigo bien hecho, a medida, y sacarle partido durante años. Eso también es sostenibilidad”, ha señalado.

El diseñador trabaja con plazos definidos: alrededor de ocho meses para novias, cinco o seis para madrinas y un mínimo de dos meses para invitadas, y afirma que «con menos tiempo no trabajo. Somos un taller pequeño y quiero que el proceso se viva con calma”.