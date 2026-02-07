Alerta en Ciudad Real por la crecida de este río

El río Guadiana presenta este sábado una imagen poco frecuente a su paso por el Parque Arqueológico de Alarcos, donde vuelve a ocupar por completo su llanura de inundación y alcanza en algunos puntos hasta 500 metros de anchura, tras el desembalse iniciado en el pantano de El Vicario.

El tramo que bordea el enclave arqueológico corresponde al tramo del Guadiana medio, es una zona en la que el río discurre con una notable capacidad de expansión lateral antes de quedar más intensamente regulado por los sistemas de embalses situados aguas abajo.

En este sector, la llanura de inundación -o vega- del río presenta una anchura media de entre 400 y 600 metros, aunque con importantes variaciones.

Al pie del Cerro de Alarcos, donde el cauce se encuentra más encajonado, la llanura se reduce a entre 200 y 300 metros, mientras que al alejarse del cerro, tanto hacia el norte como hacia el sur, se abre de forma progresiva y supera en algunos puntos los 700 u 800 metros.

La recuperación de esta estampa fluvial se ha producido como consecuencia del desembalse de El Vicario, que almacena en la actualidad 29,50 hectómetros cúbicos, el 89,8 por ciento de su capacidad máxima, tras recibir importantes aportaciones del río Bañuelos.

Foto: Alerta en Ciudad Real por la crecida del río Guadiana/ EFE/Jesús Monroy

Este afluente llegó a registrar el pasado día 6 un caudal de 70,48 metros cúbicos por segundo, con un nivel de 2,62 metros, aunque este sábado a las 9:00 horas el caudal había descendido hasta los 34,53 metros cúbicos por segundo y el nivel hasta 1,83 metros.

Estas aportaciones han permitido que El Vicario esté desembalsando agua con un caudal aproximado de 59 metros cúbicos por segundo.

El aumento del caudal del Guadiana se enmarca en el episodio prolongado de precipitaciones asociado al tren de borrascas atlánticas que desde el pasado 20 de enero afecta a amplias zonas de la Península Ibérica y que está teniendo una incidencia destacada en la provincia de Ciudad Real.

Estas sucesivas borrascas han provocado un incremento generalizado de los caudales en los principales ríos de la cuenca, así como un aumento significativo de las aportaciones a los embalses, y favorece desembalses controlados como el que se está produciendo en El Vicario.

Las aguas circulan con fuerza por el histórico molino harinero

El incremento del caudal es visible también en el entorno del antiguo puente de Alarcos, donde las aguas del Guadiana vuelven a circular con fuerza sobre el histórico molino harinero, una construcción de origen medieval que data de entre los siglos XII y XIII.

Foto: Alerta en Ciudad Real por la crecida del río Guadiana/ EFE/Jesús Monroy

Este molino hidráulico, de tipo rodezno, aprovechaba la energía de la corriente mediante un azud y un canal de alimentación, cuyos restos aún son visibles en periodos de estiaje, y fue una infraestructura clave para la economía tradicional del enclave, al transformar en harina los cereales cultivados en la vega del Guadiana.