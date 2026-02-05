Diez carreteras provinciales en Ciudad Real permanecen cortadas 

El servicio de Vías y Obras e Infraestructuras de la Diputación de Ciudad Real mantiene activado un amplio dispositivo para hacer frente a los efectos de la borrasca ‘Leonardo’ en la red provincial de carreteras, donde a las 15.00 horas de este jueves permanecían diez vías cortadas como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas y se han contabilizado 55 incidencias.

La diputada provincial delegada del Área de Asistencia a los Municipios, Maribel Mansilla, ha señalado que la Institución provincial «está empleando todos los efectivos humanos y materiales de los que dispone para atender las incidencias que se están produciendo y garantizar, en todo momento, la seguridad de las personas que transitan por la red provincial».

En estos momentos se encuentran operativas seis brigadas de conservación, integradas por cinco componentes cada una, distribuidas en distintas zonas de la provincia. A este dispositivo se suman cinco vigilantes de carreteras y ocho maquinistas, que están trabajando de manera ininterrumpida desde la pasada noche y durante toda la jornada de hoy, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Las incidencias en la red provincial están provocadas fundamentalmente por acumulaciones de agua en la calzada, desbordamientos de ríos, desprendimientos de taludes, caída de árboles próximos a las carreteras y afecciones a tendidos eléctricos aéreos, entre otros problemas derivados de la lluvia persistente y las fuertes rachas de viento.

«La Diputación está actuando con rapidez y coordinación para atender cada incidencia conforme se va produciendo, priorizando aquellas situaciones que suponen un mayor riesgo para la circulación», ha indicado la diputada provincial, quien ha subrayado la «implicación absoluta del personal del servicio de Obras, que lleva varias jornadas trabajando sin descanso para restablecer la normalidad lo antes posible». Y ha añadido que también permanecen pendientes por si ocurre algún tipo de incidencia en los pueblos más afectados por la borrasca Leonardo.

Desde la Institución provincial se hace un llamamiento a la prudencia de los conductores y de todos los vecinos y vecinas de la provincia, especialmente en los tramos afectados, y se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de conservación de carreteras mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La Diputación de Ciudad Real está realizando, según Mansilla, un seguimiento permanente de la evolución del temporal y mantendrá activo el dispositivo especial mientras sea necesario para contribuir a la seguridad, en la medida de sus posibilidades, en la provincia.