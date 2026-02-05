Derrumbe de rocas corta por completo la N-420 en este punto de Ciudad Real: desvío obligatorio y Guardia Civil en la zona

La carretera N-420 se encuentra totalmente cortada a su paso por el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real) debido al desprendimiento de rocas, por lo que la Guardia Civil ha establecido un paso alternativo.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el corte completo de la vía se ha producido a las 0:47 horas a la altura del kilómetro 121,5, debido al desprendimiento de rocas, que ha afectado a ambos sentidos de la circulación.

Por lo tanto, se ha establecido un desvío obligatorio a la altura del kilómetro 133 de la CM-4202.

Se han desplazado Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.