Activado el nivel de alerta naranja en Puertollano y su comarca 

El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) informa de que este jueves se ha activado el nivel de alerta naranja en toda la comarca ante el riesgo de posibles inundaciones derivadas del episodio de fuertes lluvias registrado en las últimas horas.

Como medida preventiva, y para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se ha procedido al corte de varias vías de comunicación afectadas por las inclemencias meteorológicas, según informa el Consistorio en un comunicado.

La carretera de la Variante del Minero desde la calle Méjico en dirección Argamasilla de Calatrava y viceversa ha sido cerrada al tráfico por peligro de desprendimientos procedentes del cerro de Santa Ana.

La carretera de Mestanza permanece igualmente cortada debido al posible desbordamiento del río Ojailén.

Ante esta situación, el Ayuntamiento solicita a todos los vecinos y vecinas que eviten transitar por estas vías y que, en caso de necesidad, utilicen rutas alternativas debidamente señalizadas. Asimismo, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Los servicios municipales, junto con los cuerpos de seguridad y emergencias, permanecen en situación de vigilancia y coordinación permanente para hacer frente a cualquier incidencia que pudiera producirse.